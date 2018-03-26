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Beyin ölümü gerçekleşen gencin organları 3 hastaya umut oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 17:23 | Son Güncelleme

Silivri’de geçirdiği rahatsızlık sonrası beyin ölümü gerçekleşen 25 yaşındaki S.S.

Silivri’de geçirdiği rahatsızlık sonrası beyin ölümü gerçekleşen 25 yaşındaki S.S. isimli hastanın organları 3 hastaya umut oldu.
Geçtiğimiz günlerde geçirdiği rahatsızlık sonrası Silivri Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan S.S., yapılan tüm çabalara rağmen beyin ölümü gerçekleşmişti.
Silivri Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Fatih Mehmet Velibeyoğlu bu süreçte aileyle iletişim içinde bulundu. S.S.’nin beyin ölümünün gerçekleşmesi sonucunda organ nakil koordinatörü aile görüşmesi yaparak aileyi bilgilendirdi ve nakil izni aldı. Ailenin olumlu yanıtının ardından, Sağlık Bakanlığı Ulusal Koordinasyon merkeziyle irtibata geçilerek uygun donörler bulundu.
Silivri Devlet Hastanesi ekiplerince yapılan ve yaklaşık 4 saat süren operasyonda, S.S.’nin karaciğeri ve iki böbreği alınarak özel ekipmanlarla transferi sağlandı.
25 yaşında hayatını kaybeden S.S.’nin böbreklerinden biri İstanbul Tıp Fakültesine, diğer böbreği Kocaeli Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim Araştırma Hastanesine, Karaciğeri ise Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesinde organ bekleyen hastalara nakledildi.
Silivri Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Fatih Mehmet Velibeyoğlu, bağışın organ nakli bekleyen hastalara yeniden yaşam umudu verdiğini belirterek, "Türkiye’de yaklaşık 30 bin kişi organ ve doku bekliyor. Bir çoğu organ ve dokuları beklerken hayatlarını kaybediyor. Bu ailemizin yaptığı duyarlı davranışla 3 vatandaşımıza yeni bir hayat şansı kazandı" dedi.
Silivri Devlet Hastanesi Başhekimlik makamında yapılan teşekkür toplantısına organlarıyla 3 kişiye umut olan S.S.’nin ailesi, Başhekim Dr. Fatih Mehmet Velibeyoğlu ve hastane yöneticileriyle çalışanlar katıldı.

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