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Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 3 hastaya umut oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 01:03 | Son Güncelleme

Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 3 hastaya umut oldu

Erdem ÖZCAN - Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA) Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 3 hastaya umut olduBeyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 3 hastaya umut olduBeyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 3 hastaya umut olduBeyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 3 hastaya umut oldu

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