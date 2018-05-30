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Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 3 hastaya umut oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 09:14 | Son Güncelleme

Erdem ÖZCAN - Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)

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