Beyin ölümü gerçekleşen Salih Mirzabeyoğlu İstanbul'a getirildi

Dün akşam saatlerinde beyin kanaması geçiren Salih Mirzabeyoğlu Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyat sonrası yoğun bakımda beyin ölümü gerçekleşen Mirzabeyoğlu’nun yakınları İstanbul’a getirilmesini istedi.
Kamuoyunda ‘Salih Mirzabeyoğlu’ olarak bilinen Salih İzzet Erdiş, ameliyat sonrası beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine ailesinin isteği ile İstanbul’a getirildi. Yaşam destek ünitesine bağlı olarak mevcut durumu korunan Erdiş, uzman hekim kontrolünde ambulans ile Yalova Devlet Hastanesi’nden İstanbul Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesine getirildi.
Mirzabeyoğlu’nun yakınlarının ise hastane bahçesindeki bekleyişleri sürüyor.
28 Şubat döneminde İBDA-C davasında yargılanan ve müebbet hapis cezası aldıktan sonra 16 yıl cezaevinde kalan Mirzabeyoğlu, yeniden yargılanıp beraat etmişti.
(İHA)
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