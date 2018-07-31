Beyin ölümü gerçekleşince organları bağışlandı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde evde kendisini asıp intihara kalkışan, kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen Cem D.'nin (32) böbrekleri ve karaciğeri, ailesi tarafından bağışlandı.
Nazilli'de 5 gün önce evinde kendini asan Cem D., yakınlarının çağırdığı ambulansla, kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Tedavisinin 5'inci gününde Cem D.'nin beyin ölümü gerçekleşti. Nazilli Devlet Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Uzm. Dr. Onur Yeşildağ ve Anestezi Uzmanı Dr. Cüneyt Karaçancı, ailesiyle organ bağışı konusunda görüştü. Ailenin onayının alınmasının ardından Cem D.'nin nakle uygun bulunan karaciğeri ve böbrekleri, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Organ Nakli Merkezi'nden gelen ekip tarafından ameliyatla alındı. Cem D.'nin karaciğeri ve sol böbreği ADÜ'ye, sağ böbreği ise İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.
Organların, uygun bulunan 3 hastaya nakledileceği belirtildi.
Esenyurt'ta polise silahlı saldırı!
Yusuf Dede'nin ölümü sonrasında şoke eden gelişme! O doktor davacı ve şikayetçi oldu
Mahkemede 'İçkime ilaç attı' dedi, sonrası korkunç!
Görenler inanamadı! 'Domuz bebek' tüyleri diken diken etti!
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koncuk: Kimse Meral Akşener'den 'adayım' demesini beklemesin
Her sabah derisi soyuluyor, artık sesi de çıkmıyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
İstanbul Fatih'te kaybolan Iraklı adamdan 96 saat sonra iyi haber geldi! Beyoğlu'nda ağlarken bulundu...
Okuyucu Yorumları 0 yorum