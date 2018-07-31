Beyin ölümü gerçekleşince organları bağışlandı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde evde kendisini asıp intihara kalkışan, kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen Cem D.'nin (32) böbrekleri ve karaciğeri, ailesi tarafından bağışlandı.

Nazilli'de 5 gün önce evinde kendini asan Cem D., yakınlarının çağırdığı ambulansla, kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Tedavisinin 5'inci gününde Cem D.'nin beyin ölümü gerçekleşti. Nazilli Devlet Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Uzm. Dr. Onur Yeşildağ ve Anestezi Uzmanı Dr. Cüneyt Karaçancı, ailesiyle organ bağışı konusunda görüştü. Ailenin onayının alınmasının ardından Cem D.'nin nakle uygun bulunan karaciğeri ve böbrekleri, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Organ Nakli Merkezi'nden gelen ekip tarafından ameliyatla alındı. Cem D.'nin karaciğeri ve sol böbreği ADÜ'ye, sağ böbreği ise İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

Organların, uygun bulunan 3 hastaya nakledileceği belirtildi.

