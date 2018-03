Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, din görevlileriyle bir araya geldi

Beykoz Belediyesi istişare programında cami dernek başkanları ve din görevlileri bir araya getirdi. Beykoz Belediyesi ev sahipliğinde yapılan istişare programında konuşan Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, “Her anlamda hizmeti görev biliyoruz. Sizlerin hizmet yaptığı mekanlara gücümüz yettiği kadar fırsatımız el verdiği kadar her türlü gayretimiz ile iyileştirmeye yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Koru Tesisleri’nde gerçekleşen istişare programına Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, Beykoz Müftüsü Ali Efe ile çok sayıda cami dernek başkan ile din görevlileri katıldı.

Program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek cami dernek başkanlarıyla din görevlilerinin sorunlarını dinleyerek sorularına yanıt verdi.

"Türkiye zalim bir düzene karşı başkaldırdı" diyen Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, “Sizlerin evlatları cephelerde mazlum olan komşularınızın hukuklarını korumak için yeryüzündeki bütün dünya milletlerine bir ders verme niteliğinde hareketin içerisindeyiz. Rabbim yardımını bizlerden eksik etmesin. Bugün istişare toplantısı yaparken bu güzelliği de yaşayarak bir toplantı başlangıcındayız. Beykoz’da manevi zenginliğimiz artsın diye. Her anlamda hizmeti görev biliyoruz. Sizlerin hizmet yaptığı mekanlara gücümüz yettiği kadar fırsatımız el verdiği kadar her türlü gayretimiz ile iyileştirmeye yardımcı olmaya çalışıyoruz. Beykoz’da ne kadar hayat varsa her türlü hayatın içerisinde yer almak bizim görevimizdir. Beykoz’da evinde kendine ulaşan biri olamayan insan varsa onu ulaşmak ve bakmak bizim görevimizdir. Evine aş gelmeyen biriler varsa onların evine aş ve imkan götürmek bizim görevimizdir” dedi.

Camilerin, birleştiren bir araya getiren mekan olduğunu söyleyen Beykoz Müftüsü Ali Efe ise, “Camiler, milletimizin birlik ve beraberliğinin tesis edildiği korunduğu yegane mekanlardır. Bu çerçevede hele 18 Mart Şehitler Haftası’nı son Afrin zaferini konuştuğumuz şu günlerde camilerimiz bu çerçevede hizmet etmiş geçmişte olduğu gibi geleceğe de bu milleti taşıyacaktır. Yine 3 ayların başlangıcındayız. Adeta, manen, adım adım Ramazan-ı Şerif’e, Kadir Gecesi’ne bayrama hazırlık niteliğinde 3 ayların başlangıcındayız. Değerli arkadaşlar camilerimizde yapacağımız hizmetlerde birlik beraberliğimizi, kardeşliğimizi pekiştirmek cemaatimizde, gençlerimize aktaracağız” şeklinde konuştu.