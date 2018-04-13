Beykoz Belediye çalışanları Miraç Gecesi için kandilleşti

Beykoz Belediyesi, Miraç Kandili dolayısıyla düzenlediği kandilleşme programında belediye çalışanlarına kandil simidi ve lokum dağıttı.
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.S.)’in göklere çıkarılıp Allahu Teâlâ ile görüştüğü mübarek gece olan Miraç Kandili dolayısıyla Beykoz Belediyesinde kandilleşme programı yapıldı. Belediye Başkan yardımcıları Salim Öztürk, Yakup Özbek, Tacettin Aksu ve birim müdürlerinin hazır bulunduğu kandilleşme heyeti tarafından personele gülsuyu, kandil simidi ve lokum ikramı yapıldı.
“İslam alemi ve tüm insanlığın Miraç Kandili mübarek olsun”
Kandillerin af, mağfiret, muhabbet kaynağı olduğunu hatırlatan Başkan Yücel Çelikbilek, “Mübarek üç ayların ilki olan Recep ayı içerisinde yer alan Miraç Kandili en önemli gecelerden biridir. Miraç Kandili, Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) göğe yükseldiği ve 5 vakit namazın farz kılındığı gece olması sebebiyle önemlidir. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimizin rahmet dolu kutlu miraç yolculuğunun yıldönümünde her zamankinden fazla akrabalarımızı, sevdiklerimizi, komşularımızı, devletimizi, milletimizi ve askerlerimizi hatırlayıp dua edelim. Bu duygu ve düşüncelerle başta Beykozlu hemşerilerimiz olmak üzere ülkemiz, İslam Âlemi ve tüm insanlığın Miraç Kandili’ni kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni ederim.” diye konuştu.
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