Beykoz Belediyesi nikah salonu hizmete açıldı

İSTANBUL (AA) - Beykoz Belediyesi’nin Kanuni Kent Ormanı içinde geleneksel mimari ve modern tasarımla yapımını tamamladığı Nikah Salonu, törenle hizmete açıldı.
Anadolu Yakası’nın en büyük kent ormanında hizmete açılan Nikah Salonu’nda ilk nikah kıyıldı.
Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, açılış töreninde yaptığı konuşmada, bu alanın yepyeni bir hale getirildiğini belirterek,"Bu binanın bütün mimari tasarımları bizim arkadaşlarımıza aittir. Çevre düzenlemesinde Orman Müdürlüğü'nün katkıları var, teşekkür ederiz. Büyük kısmını da kendimiz hallettik. Göletin etrafını da biraz daha yaşanılabilir bir hale getireceğiz. Türkiye'de göleti olan tek nikah salonu burası olacak. İstanbul'da böyle bir nokta yok. Bu da bizim kısmetimizdir, şansımızdır." dedi.
İstanbul Orman Bölge Müdürü Recep Ateş de kent ormanını, halkın tabiatla baş başa zaman geçirme ihtiyacını görmek üzere planladıklarını anlattı. Ateş, "Belediyemiz bu binayı tekrar elden geçirerek revize etti. Şehir ormanımızın ve nikah sarayımızın tüm halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.
Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı da Beykoz'un güzel bir nikah salonuna kavuştuğunu belirterek, "Beklediğimize değdi mi? Değdi. İstanbul'un en güzel nikah salonlarından birine sahip olduk. Elimizdeki güzelliğin kıymetini bileceğiz." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Beykoz Belediye Başkanı Çelikbilek, Cansu Kayık-Gökhan Mete ve Şennur Elifoğlu-Turan Keskin çiftlerinin nikahını kıydı.
Hekimbaşı Küçüksu Caddesi üzerinde bulunan Nikah Salonu’nda konferans salonu, takı salonları, fuaye alanları, kafeterya, kulis odası, fotoğrafçı, kuyumcu, mescit ve 650 araçlık otopark bulunuyor.
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