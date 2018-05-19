Beykoz'da dehşet saçan otopark değnekçisi yakalandı

Ağır yaralanan L.H.A. emniyette verdiği ifadesinde, simitçi M.A.S.'yi 2 yıldır tanıdığını ve olayın meydana geldiği gün otomobilini çalıştıramadığı için aracın önündeki blokları çektiği sırada zanlının yanına gelerek blokları çekmemesini, aracını başka bir yerden çıkarmasını istediğini anlatmıştı.

Bir süre önce yaralama suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden çıktığı öğrenilen M.A.S. Beykoz'da arabasını çalıştırmaya yardım ettiği ve önceden tanıştıkları belirlenen L.H.A.'yı bıçakla yaralamış, ardından kaçmıştı.

Beykoz Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli M.A.S'nin üzerine atılı kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin olması, yakalamalı olarak ele geçirilmesi ve gerçekleştirdiği eylemin işleniş tarzı ile toplumda oluşan infial nedeniyle tutuklanmasına karar verdi.

Beykoz İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan ve işlemlerinin ardındanBeykoz Adliyesi'ne sevkedilen şüpheli M.A.S. soruşturma savcısına çıkarıldı..

M.A.S'nin otomobilin kapısını açarak içeri girdiğini ve kendisine hakaret ettiğini belirten L.H.A. ardından şüphelinin otomobilin anahtarını alarak araçtan indiğini ve bir süre sonra elinde bıçakla gelerek kendisine saldırdığını kaydetmişti.

Bir döviz bürosunda zanlının bıçaklı saldırısına uğrayan L.H.A kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda şüpheli M.A.S'nin yeri tespit edilmiş, Çavuşbaşı Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir otobüs durağında yakalanmıştı.

