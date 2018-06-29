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Beykoz'daki eski kundura fabrikasında yangın!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 15:22 | Son Güncelleme

Beykoz'da dizi ve filmlerin çekildiği eski kundura fabrikasında yangın çıktı. Son dakika habere göre, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, yaptığı açıklamada ilk belirlemelere göre can kaybının olmadığını belirtti.

Beykoz Yalıköy'deki dizi ve film platosu olarak kullanılan eski kundura fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumanlar bir çok ilçeden görülüyor. 500 metrekarelik bir alanda etkili olan yangında ahşap malzemelerin yandığı belirtiliyor.

İtfaiye ekipleri Beykoz, Kavacık ve Çavuşbaşı'ndan sevk edildi. İtfaiye an itibarı ile müdahale ediyor. Bölge ilçeler olan Üsküdar ve Kadıköy'den de takviye itfaiye ekipleri olay yerine çağrıldı.

diriliş

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, yaptığı ilk açıklamada"Yangın sırasında çekim yapılmıyordu. Yangın ahşap malzemelerden dolayı çıktı. İlk bilgiler bu. Beykoz itfaiyesinin gücü buna yeterli. Can kaybı ve yaralanma yok" dedi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Diriliş Ertuğrul dizisinin çadırlarının da kül olduğu yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

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BEYKOZ

Ayrıntılar geliyor...

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Beykoz fabrika yangın istanbul

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
ARAPLAR İSTEMİŞTİR YANMIŞTIR KOMİSYONU BAYAĞI YÜKSEKTİR ?
Allah bilir kime peşkeş çekilecek
Yanan hep tarihi yerler yok arkadaş kanun yok. yanan her yerin orman veya park yapılması kararı çıksın bak noluyor
????????İMAR????????
DESENİZE 'AYAĞINDA KUNDURA, YAR GELİR DURA DURA!'
oraya rezidans yapılırsa çok güzel rant getirir.
deniz kenarında eski fabrika yangını.kimbilir kimler daha da zengin olacak.
Otel yapacaklardır, yakalım bari demişlerdir. Komisyonu da ayrı
Rant uğruna Ülkemin değerleri yok ediliyor allah belanı versin AKP iktidarı
Her ne hikmetse hep deniz kenarı eski binalar yanıyor. Allah hesabını sorar birilerine peşkeş çekilmek için bir yerleri ormanları yakanlar ALLAH'ınız para ama gün gelir o paranın hayrını görmek bir yana o para başınızı yer iş işten geçer !
araplara boğaz manzarası lazım
tamam ranta açılacak belli oldu...tansu çillerin oğluna verecekler orayı
sobrasına bakın kim talipse oraya yada yeni sahibi kimse tutuklasın aslan bi işe yaramayan hakim ve yandaş savcılarımız..tabiii yerse..
hepimiz biliyoruz neden yandığını...:)))
hayırlı olsun beykoz imara açılıyor. start verıldı. kesın bır yer alırım 2 milyona
ARAPLAR BİR YALI DİKER ARTIK ORAYA
YERİ GUZELSE ARAZININ KONUMU İTIBARİYLE BİLEREK YAKILMIŞTIR
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