Beykoz'daki eski kundura fabrikasında yangın!

Beykoz Yalıköy'deki dizi ve film platosu olarak kullanılan eski kundura fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumanlar bir çok ilçeden görülüyor. 500 metrekarelik bir alanda etkili olan yangında ahşap malzemelerin yandığı belirtiliyor.

İtfaiye ekipleri Beykoz, Kavacık ve Çavuşbaşı'ndan sevk edildi. İtfaiye an itibarı ile müdahale ediyor. Bölge ilçeler olan Üsküdar ve Kadıköy'den de takviye itfaiye ekipleri olay yerine çağrıldı.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA



Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, yaptığı ilk açıklamada"Yangın sırasında çekim yapılmıyordu. Yangın ahşap malzemelerden dolayı çıktı. İlk bilgiler bu. Beykoz itfaiyesinin gücü buna yeterli. Can kaybı ve yaralanma yok" dedi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Diriliş Ertuğrul dizisinin çadırlarının da kül olduğu yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER





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