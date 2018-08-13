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Beykoz’da 17 çift dünyaevine girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 01:00 | Son Güncelleme

Beykoz’da 17 çift dünyaevine girdi

İSTANBUL (AA) - Beykoz Belediyesi'nin düzenlediği geleneksel toplu nikah töreninde, 17 çift dünyaevine girdi.

Tarihi Beykoz Çayırı'nda düzenlenen Toplu Nikah Şöleni'nde, ilçede ikamet eden 17 çiftin nikahını Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek kıydı.

Nikahı kıyılan çiftlerin şahitliğini ise belediye meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri üstlendi.

Beykoz Belediye Başkanı Çelikbilek, yaptığı konuşmada, organizasyona katılan çiftlere teşekkür etti.

Nikahını kıydığı çiftlere mutluluk dileyen Çelikbilek, "Ne mutlu size ki bu milletin temel taşı olan aile yapısına birer tuğla koymuş oluyorsunuz. Siz öyle bir iş yapıyorsunuz ki bu milletin en büyük değeri aile yuvasıdır. Yuva kurarak bu milletin binasını sağlam hale getiriyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Yapılan duanın ardından masalarda bulunan şahitlerden en uzun süre evli olanlar, çiftlere nikah cüzdanlarını takdim etti.

Şarkıcı Rafet El Roman'ın sahne aldığı törene, AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır ve Müşerref Pervin Tuba Durgut, AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç, siyasi parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve çiftlerin akrabaları katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Beykoz Tarihi Beykoz Çayırı toplu nikah töreni

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