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Beykoz'da 3. kattan düşen bebek ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 19:23 | Son Güncelleme

Beykoz'da 3. kattan düşen bebek ağır yaralandı

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da 3. kattaki evin penceresinden düşen 14 aylık bebek, ağır yaralandı.

Kavacık Mahallesi Gür Sokak’taki evlerinde oynayan Defne Uğurlu, salonun açık olan penceresinden düştü.

Kızının düştüğünü fark eden baba Hakan Uğurlu, bebeği Kavacık’taki özel bir hastaneye götürdü.

İlk müdahalesi burada yapılan 14 aylık Defne Uğurlu, daha sonra Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Beykoz Kaza

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