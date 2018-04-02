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Beykoz'da 3 lüks araçtan tehlikeli gösteri

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 12:46 | Son Güncelleme

BEYKOZ'da 3 lüks araç trafiği durdurup cadde üzerinde 'drift' yaptı.

Beykoz'da 3 lüks araçtan tehlikeli gösteri

İSTANBUL, (DHA)- BEYKOZ'da 3 lüks araç trafiği durdurup cadde üzerinde 'drift' yaptı. Tehlikeli anlar amatör kameraya yansıdı.
Görüntüler Beykoz Yeni Riva Yolu Caddesi'nde bir amatör kamera tarafından kaydedildi. 3 lüks araç caddeyi trafiğe kapatıp sırasıyla 'drift' adı verilen gösteriyi yapmaya başlıyor. Bu anlarda lastiklerden çıkan dumanlar caddeyi beyaza bürüyor. Diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan gösteri bir süre devam ediyor. Araçlar drift yaptıktan sonra da caddeden ayrılıyor.

FOTOĞRAF

Beykoz'da 3 lüks araçtan tehlikeli gösteriBeykoz'da 3 lüks araçtan tehlikeli gösteri

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