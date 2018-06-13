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Beykoz'da 85 ailenin tapu sevinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 23:08 | Son Güncelleme

Beykoz'da 85 ailenin tapu sevinci

İSTANBUL (AA) - Beykoz Belediyesi, Tokatköy Mahallesi'nde işlemleri tamamlanan 85 aileye tapularını teslim etti.

Beykoz Belediyesi tarafından bir süredir çeşitli kanuni sıkıntılar nedeniyle tapu alamayan 85 aileye tapuları, Belediye Binası'nda düzenlenen törenle teslim edildi.

Başkanlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen törene, AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek ve başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Başkan Yücel Çelikbilek, Beykoz’un sorunlarının tek tek çözüldüğünü belirterek, "Beykoz İstanbul'un en yaşanılabilir ilçesi olma yolunda hızla ilerliyor. Bu kapsamda yaptığımız çalışmalardan biri de vatandaşlarımızın mülkiye hakkını teslim etmektir." ifadelerini kullandı.

Tapu sürecinin özellikle 2B alanlarında sabır gerektiren bir konu olduğuna değinen Çelikbilek, "Amacımız vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmaktır. Geceli gündüzlü çalışmalarımızla bir yandan plan, bir yandan imar ve mülkiyetle ilgili karşılaşılan sorunları tek tek kavuşturma gayreti içerisindeyiz. Tapuların hak sahiplerine hayırlı uğurlu olmasını dilerim” dedi

AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç ise Tokatköy Mahallesi sakinlerine 2B sürecinde gösterdikleri sabır ve anlayıştan dolayı teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
2B Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek Tokatköy Mahallesi

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