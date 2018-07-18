Beykoz'da bahçe duvarı çöktü: 1 ölü, 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da çöken bahçe duvarının altında kalan bir kadın yaşamını yitirdi, bir kadın yaralandı.

Yenimahalle Gür Sokak'ta oturan Zehra Kahraman ile şehir dışından gelen misafiri Asiye Zaman, sağanak yağış nedeniyle evin bahçesinde oluşan su birikintisinin yanındaki tıkanan gideri açmak istedi. Bu sırada, bahçe duvarı iki kadının üzerine çöktü.

Çevredeki vatandaşlar yaralanan kadınları duvarın altından çıkarıp, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İlk müdahalesi olay yerinde vatandaşlar tarafından yapılan Zaman, bölgeye gelen sağlık ekiplerinin çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan Kahraman ise Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Zaman'ın cenazesi de ambulansla aynı hastanenin morguna götürüldü.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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- "Yoğun şekilde sudan etkilendi"

Görgü tanıklarından Bayram Bardakçı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, duvarın çökmesinin ardından bazı sesler duyduklarını söyledi.

Bardakçı, olay yerine geldiklerinde duvarın altında kalan Asiye Zaman'ın yoğun şekilde sudan etkilendiğini gördüklerini belirterek, "O sırada kalp masajı da yaptık, sağlık ekipleri de müdahale etti ama kadını kurtaramadık." dedi.

Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı ile Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek de olay yerine gelerek, incelemelerde bulundu.

