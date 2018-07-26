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BEYKOZ'DA BEKLETİLEN ATLAR SEVK EDİLMEYE BAŞLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 21:21 | Son Güncelleme

Beykoz Cumhuriyet Köyü'nde 70 gündür bekletilen 220 atın,  İl Tarım Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde şehir dışına çıkarılmasına başlandı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)
Beykoz Cumhuriyet Köyü'nde 70 gündür bekletilen 220 atın, İl Tarım Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde şehir dışına çıkarılmasına başlandı.
Büyükada'da faytonlarda çalıştırılmak üzere İstanbul'a getirilen 220 at, Beykoz Cumhuriyet Köyünde bulunan Büyükşehir Belediyesine ait bir arazide 70 gündür bekletiliyordu. Hayvanlar, kamyonlarla tekrar geldikleri gönderilmeye başlandı. Atların kamyonlara yüklendiği sırada Çevik Kuvvet Polisleri de hazır bekletildi. Atlarını almaya gelen bir kişi, "Eziyet aynı eziyet. Değişen hiçbir şey yok. Bize söylenen, 'İstanbul'a kaçak geldiniz.' Maalesef bu hayvanlar İstanbul'un farklı ilçelerine tekrar gönderiliyor. Biz de hiçbir şey anlamadık. Sağ olsun İl Tarım Müdürlüğü bize söylenen hiçbir şeyi yerine getirmedi. 60,70 gün içinde çok sayıda yavru doğdu. Yağmurda çamurda doğum yaptı hayvanlar. Rezilliğimiz ortada. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Gidecekleri belirli bir yer yok. Ormanlara gidecekler, farklı yerlere gidecekler. İstanbul'a sevksiz geldik ama 209 hayvan da sevksiz gelmişti" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
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-Arazide dolaşan atlar
-Atların kamyona bindirilmesi
-Yavru atların zorluk çıkartması
-At sahibiyle röp
-Çevik kuvvet polisleri
-Genel ve detay

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