Beykoz'da bekletilen atlar sevk edilmeye başlandı

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)-BEYKOZ Cumhuriyet Köyü'nde 70 gündür bekletilen 220 atın, İl Tarım Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde şehir dışına çıkarılmasına başlandı.
Büyükada'da faytonlarda çalıştırılmak üzere İstanbul'a getirilen 220 at, Beykoz Cumhuriyet Köyünde bulunan Büyükşehir Belediyesine ait bir arazide 70 gündür bekletiliyordu. Hayvanlar, kamyonlarla tekrar geldikleri gönderilmeye başlandı. Atların kamyonlara yüklendiği sırada Çevik Kuvvet Polisleri de hazır bekletildi. Atlarını almaya gelen bir kişi, "Eziyet aynı eziyet. Değişen hiçbir şey yok. Bize söylenen, 'İstanbul'a kaçak geldiniz.' Maalesef bu hayvanlar İstanbul'un farklı ilçelerine tekrar gönderiliyor. Biz de hiçbir şey anlamadık. Sağ olsun İl Tarım Müdürlüğü bize söylenen hiçbir şeyi yerine getirmedi. 60,70 gün içinde çok sayıda yavru doğdu. Yağmurda çamurda doğum yaptı hayvanlar. Rezilliğimiz ortada. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Gidecekleri belirli bir yer yok. Ormanlara gidecekler, farklı yerlere gidecekler. İstanbul'a sevksiz geldik ama 209 hayvan da sevksiz gelmişti" diye konuştu.
(FOTOĞRAFLI)
Putin'le görüşen Erdoğan'dan, ABD Başkanı Trump'a manidar mesaj
Türkiye'den Trump'a sert tepki! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trump'ın tehdidine yanıt verdi
Trump'ın tehdidinden sonra ABD'den ilk adım
ABD Başkanı Trump Türkiye'yi tehdit etmek için çok özel bir saati seçti
KPSS-2018/6 KGM yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama
Muharrem İnce'den kendisini istemeyen milletvekillerine cevap: O arkadaşlarımın da Genel Başkanı olacağım
Kastamonu'da iğrenç olay! Alkollü geldi, 7 yaşındaki yeğenlerine cehennemi yaşattı
Konya’da korkunç olay! Sevgilisinin 14 yaşındaki kızını taciz etmiş
ANAP Genel Başkanı: Türk siyasetine damga vuracağız, İYİ Parti siyaset sahnesinden çekilmeli
Hollywood'un bilmediğiniz yüzü
Bedelli askerlik için satılık inek, at, traktör!
Okuyucu Yorumları 0 yorum