Beykoz'da bir kişi denizde kayboldu

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da, denizde kaybolan kişiyi bulmak için çalışma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, bir grup arkadaşıyla Riva Mahallesi'ne giden 19 yaşındaki Osman Top, Gelara mevkisinde denize girdi.
Osman Top'un bir süre sonra denizden çıkmadığını fark eden arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin, Osman Top'u bulmak için başlattığı çalışma sürüyor.
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