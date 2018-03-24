Beykoz'da CHP mahalle temsilciliği açılışı

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mahalle Temsilciliğinin açılışı partililerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Paşabahçe fabrikasından geriye yıkıntı kaldığını ama daha teknolojik, Beykoz halkının çocuklarının çalışabileceği bir fabrika yapacaklarını söyledi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise "Hava bugün çok soğuk ama buna karşın şu anda hissettiğimiz sıcaklığı birlikte paylaşmak her şeye değer. Birbirimizin gözlerine bakarken umudu karşılıklı hissetmek en az onun kadar değerlidir." dedi.

CHP Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün de açılışa katılan Erdoğdu ve Kaftancıoğlu'na teşekkür etti.

Konuşmaların ardından temsilciliğin açılış kurdelesi kesildi.