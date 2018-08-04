Beykoz'da denize giren kişi boğuldu

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da denize giren bir kişi boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Riva Yağ Dere mevkisinde denize giren Şükran Çakır (63) ile Hüseyin (49) ve Yunus Kızılırmak, akıntıya kapıldı.

Boğulma tehlikesi geçiren Çakır ile Hüseyin Kızılırmak, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sudan çıkarıldı. Yunus Kızılırmak ise yüzerek kıyıya çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, solunumu duran Hüseyin Kızılırmak'a, kıyıda kalp masajı yaptı. Kızılırmak ve Çakır, ilk müdahalelerinin ardından, Beykoz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hüseyin Kızılırmak, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

