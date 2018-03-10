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Beykoz’da Dünya Kadınlar Günü kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2018 09:22 | Son Güncelleme

Beykoz’da düzenlenen ‘Toplumsal Farkındalık ve Kadına Verilen Değer’ konulu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programında KADEM Temsilcisi Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdür Yardımcısı Arzu Gür, kadının toplumdaki yeri ve kadına yönelik şiddet olaylarını ele aldı.Beykoz Belediyesi Beykoz Kent Konseyi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında ‘Toplumsal Farkındalık ve Kadına Verilen Değer’ konulu program düzenledi.

Beykoz’da Dünya Kadınlar Günü kutlandı

Beykoz’da düzenlenen ‘Toplumsal Farkındalık ve Kadına Verilen Değer’ konulu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programında KADEM Temsilcisi Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdür Yardımcısı Arzu Gür, kadının toplumdaki yeri ve kadına yönelik şiddet olaylarını ele aldı.
Beykoz Belediyesi Beykoz Kent Konseyi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında ‘Toplumsal Farkındalık ve Kadına Verilen Değer’ konulu program düzenledi. Programa KADEM Temsilcisi Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdür Yardımcısı Arzu Gür konuşmacı olarak katıldı.
Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi’nde gerçekleşen program, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Gecede erkeklerin kadınlar hakkında bilgileri ile ilgili sokak röportajlarının yer aldığı slayt gösterimi gerçekleştirildi. Ardından Van’da şehit olan Onbaşı Kemal Zeren’in annesi Esma Zeren’in yanı sıra Beykozlu kadınlara çiçek ve plaket verildi.
Gecede konuşma yapan Kadın Ve Demokrasi Derneği (KADEM) Temsilcisi Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu, "Tabi ben kadınların çiçek, hediye ile anılmasından son derece memnunum. Ama 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü emekçi kadınları eşit işe eşit ücret mücadelesinin sonunda yüzlerce kadının hayatını kaybederek bedelini ödediği bir günü anma noktasında elbette bu kadar duygusal anlarda da analım ama önemli olan kadınları gerçekten ülkemizde hem dünyada olan sorunları konuşalım. Tabi kadının sorunu elbette pek çok sorunu var. Medyanın takip ettiği şiddet konusu, çocuk yaşta gelin olma meselesi ve bu bağlamda bir sürü daha sorun sayabiliriz biz Kadın ve Demokrasi Derneği olarak bu sorunlara eğilirken kadını bütün hayattın içindeki sorunları konuşmayı tercih ediyoruz" dedi.
Tüm kadınlarının ve şehit annelerinin 8 Mart Kadınlar Günü’nü kutlayan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdür Yardımcısı Arzu Gür, "Malumunuz Aile Bakanlığı 2011 yılından beri icraatta bulunan bir bakanlık olup çeşitli genel müdürlüklerden oluşmaktadır. İstismara uğrayan ve ihmal edilen çocuklar için Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz bünyemiz çatısı altında. Şehit ve gazilerimizle ilgili olarak hizmet veren Şehit ve Gaziler Genel Müdürlüğümüz, kadın hizmetlerinde kadının statüsünü belirlemekte ilgili olarak bir Genel Müdürlüğümüz var ve aynı zamanda yaşlı ve engelli hizmetlerinden sorumlu olan yaşlı ve engelli Hizmetlerinden sorumlu Genel Müdürlüğümüz bir de Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğümüz olmak üzere 6 tane genel müdürlüğümüz mevcut. Bu genel müdürlüklerimizin içerisinde Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, kadının alanıyla ilgili olarak ne kadar iş ve işlemler varsa, ön görülen sorunlar ve sorunlara çözümler üretmesi konusunda hizmet veren bir genel müdürlüğümüz bünyesine çalışmaktadır ve asla cinsiyetçi bir bakış açısına sahip değildir. Bu seneki sloganımızda ‘Güçlü Kadın, Güçlü Aile ve Güçlü Türkiye’yi Hedefliyoruz" şeklinde konuştu.
Gece sonunda "Bir Yer, Bir Nesne, Bir Fiil" adlı tiyatro gösterimi yapıldı.

Beykoz’da Dünya Kadınlar Günü kutlandı

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