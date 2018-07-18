Beykoz'da duvar çöktü:1ölü 1 yaralı  

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL (DHA)-BEYKOZ'DA çöken bahçe duvarının altında kalan bir kadın öldü, diğeri yaralandı.

Olay, Yenimahalle Gür Sokak'ta saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Zehra Kahraman isimli kadın yağmur nedeniyle evinin arka bahçesinde biriken suyu tahliye etmek istedi. Kahraman, misafiri Asiye Zaman ile bahçede suyu tahliye etmeye çalışırken bahçe duvarı üzerlerine devrildi. Zehra Karaman, duvarın altından çıkarken, Asiye Zaman ise altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin çabasıyla duvarın altından çıkarılan Asiye Zaman sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansa alınan kadın yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralanan Kahraman ise Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"DUVAR ÜSTLERİNE ÇÖKTÜ"

Olayı gören Halil Kaplan yaşananları şöyle anlattı:

Saat 16.00 sıralarında yağmur yağdı. Yağmur sebebiyle bir tane bayan evinin yanına biriken suyu açmak istedi. Duvar sol taraftaydı. Yoğun yağış nedeniyle iki kişi yukarda biriken suyu açmaya çalışırken duvar çöktü üstlerine. Bir bayan kendini atarak sağ kurtuldu. Diğeri de duvarın altında kaldı. Ambulansa aldılar hemen zaten durumu ağırdı. Diğeri ise yaralı şekildeydi. Ambulansla hastaneye götürdüler. Duvarın altıda kalan kişinin öldüğünü duyduk.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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