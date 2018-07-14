İSTANBUL (AA) - Beykoz'da, bazı cadde ve sokaklardaki duvarlara, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında yaşananlar resmedildi.
Beykoz Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile bazı ressamlar, TBMM ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbe gecesinde yaşananları duvarlara yansıttı.
15 Temmuz Şehitler Anıtı ve şehit Ömer Halisdemir'in resminin de çizildiği duvarlara ayrıca "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" ile "Sen, ben yok, biz varız, birlikte Türkiyeyiz." yazıları yazıldı.
Duvarlara ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi ve Türk bayrağı motifleri de işlendi.
Anadolu Ajansı duyurdu! Kırmızı bültenle aranan iki terörist peş peşe yakalandı
Devlet Bahçeli'den flaş genel af açıklaması
Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı iptal edildi! YÖK duyurdu
Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız
Meclis'e Lamborghini ile gelen AK Partili Kenan Sofuoğlu'ndan o iddialara cevap!
Çorum'un Osmancık ilçesinde korkunç olay! Feci şekilde can verdiler
ABD Esad rejimini vurdu! Üst düzey subaylar da dahil onlarca ölü!
Instagram çöktü!
ABD Başkanı Trump'tan Kraliçe II. Elizabeth'e şok tavır! Dünya bu hareketi konuşuyor
WhatsApp'ta yeni dönem bugün başladı!
Çok şaşıracaksınız! Adnan Oktar'ın kedicikleri nereden mezunlar?
Okuyucu Yorumları 0 yorum