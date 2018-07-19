İSTANBUL (AA) - Beykoz’un Göksu Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar, bahçelerinde "ebabil" buldu.

Beykoz'da ikamet eden Esin Zeybekoğlu, sabah saatlerinde evinin balkonunda hareketsiz duran kuşu alarak, Göksu Evleri içerisindeki veteriner kliniğine getirdi.

Klinikte yapılan incelemeler sonrasında Zeybekoğlu’nun bulduğu kuşun ebabil olduğu ve herhangi bir sağlık sıkıntısının bulunmadığı belirlendi.

Kuşu bulduktan sonra sıcak hava nedeniyle inmiş olabileceğini düşünerek su içirdiğini anlatan Zeybekoğlu, kendisinin bir de hekimin görmesinin iyi olacağını düşünerek veterinere getirdiğini anlattı.

Zeybekoğlu, "Evimin balkonunda kuşun hareketsiz olduğunu görünce çok şaşırdık. Hemen site içerisindeki klinikte muayene ettirdik. Çok şükür bir sıkıntısı yok. İlgili yerlere de böyle bir kuş bulduğumuza dair bildirimleri de yaptık. Tabii ebabil olduğunu öğrendiğimizde daha da şaşırdık. Şimdi kuşa evimizde biz bakıyoruz." dedi.

Klinik yetkilisi Eren Molulu ise uzun süre uçan ebabillerin bir süre sonra yorgunluktan düştüklerini ve tekrar havalanma ihtimallerinin zayıf olduğunu söyledi.

