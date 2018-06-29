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 BEYKOZ'DA FABRİKA YANGINI (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 15:38 | Son Güncelleme

  *500 metrekarelik bir alanda etkili olan yangında ahşap malzemelerinin yandığı belirtiliyor.  Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA Beykoz Yalıköy'de bulunan eski kundura fabrikasında yangın çıktı.

*500 metrekarelik bir alanda etkili olan yangında ahşap malzemelerinin yandığı belirtiliyor.

Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA
Beykoz Yalıköy'de bulunan eski kundura fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine Beykoz, Ümraniye, Çavuşbaşı, Kavacık'tan çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Dumanlar bir çok ilçeden görülüyor. 500 metrekarelik bir alanda etkili olan yangında ahşap malzemelerinin yandığı belirtiliyor.

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-Yangınla ilgili görüntü

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Beykoz'daki eski kundura fabrikasında yangın!Beykoz'daki eski kundura fabrikasında yangın!
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