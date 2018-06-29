 BEYKOZ'DA FABRİKA YANGINI (4)

*500 metrekarelik bir alanda etkili olan yangında ahşap malzemelerinin yandığı belirtiliyor.

Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA

Beykoz Yalıköy'de bulunan eski kundura fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine Beykoz, Ümraniye, Çavuşbaşı, Kavacık'tan çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Dumanlar bir çok ilçeden görülüyor. 500 metrekarelik bir alanda etkili olan yangında ahşap malzemelerinin yandığı belirtiliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yangınla ilgili görüntü

