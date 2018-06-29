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Beykoz'da fabrika yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 15:28 | Son Güncelleme

Beykoz'da fabrika yangını

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da bir fabrikada yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Beykoz'da bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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