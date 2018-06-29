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BEYKOZ'DA FİLM PLATOSUNDA YANGIN

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 17:30 | Son Güncelleme

  *Yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı.  Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ - Gül KABA  İSTANBUL DHA Beykoz Yalıköy'de bulunan ve film platosu olarak kullanılan eski kundura fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

*Yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ - Gül KABA İSTANBUL DHA
Beykoz Yalıköy'de bulunan ve film platosu olarak kullanılan eski kundura fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Yangın saat 15.00 sıralarında çıktı. İhbar üzerine olay yerine Beykoz, Ümraniye, Çavuşbaşı, Kavacık'tan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanlar bir çok ilçeden görüldü. 500 metrekarelik bir alanda etkili olan yangında ahşap malzemelerinin yandığı belirtildi. Yangının kaynak yapımı sırasında çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığı öne sürülüyor. Yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı.

17 ARAÇ 51 İTFAİYE PERSONELİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada yangının 15.06 'da başladığı itfaiyenin 15.14'te müdahale ettiği belirtildi. Açıklamada, "İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Beykoz,Kavacık,Çavuşbaşı, Ümraniye, Yenidoğan, Büyük Bakkalköy gruplarından 17 araç 51 itfaiye personeli ile müdahale edilen yangında yaralı ve can kaybı bulunmamaktadır" denildi

Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntüler
-Plato içinde çekilen yangının ilk anları
-İtfaiyenin çalışması
-Karşı yakadan çekilen görüntüler
-Detaylar

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