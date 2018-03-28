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Beykoz'da hafif ticari araç kamyonete çarptı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 02:31 | Son Güncelleme

Beykoz'da hafif ticari araç kamyonete çarptı: 3 yaralı

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da hafif ticari aracın park halindeki kamyonete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa S. yönetimindeki 34 GZ 0141 plakalı hafif ticari araç, Kelle İbrahim Caddesi'nde park halindeki 34 ZG 0190 plakalı kamyonete arkasından çarptı.

Kazada, sürücü Mustafa S. ile aynı araçta bulunan Hüseyin U. ve Yunus S. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Beykoz hafif ticari araç kamyonet Kaza trafik kazası

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