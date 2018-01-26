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BEYKOZ'DA HELİKOPTER DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU

GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 05:45 | Son Güncelleme 45 dakika önce

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beykoz ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda önceden belirlenen 8 adrese baskın düzenlendi. Polis köpekleri de evlerde arama yaparken 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Operasyon kapsamında Soğuksu Mahallesi Kaya Çıkmazı'nda 2 katlı binaya giren Özel Harekat Timleri ile Narkotik Polisleri birlikte baskın düzenledi. Operasyon yapılan adreslerde aramalar yapıldı. Operasyonda 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken bir miktarda uyuşturucu madde ve iki adet ruhsatız silah ele geçirildi.

Görüntü Dökümü

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-Operasyon yapılacak adrese gidilmesi

-Özel Harekat Timleri

-Narkotik polisleri

-Binaya giren ekipler

-Narkotik köpeği arama yapması

-Çevrede alınan güvenlik önlemi

-Zırhlı polis aracı

-Polis helikopteri

-Genel ve detaylar

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