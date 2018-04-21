Beykoz'da kaza

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki çay ocağına girdi. Kaza sonrasında çıkan kavgada yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Beykoz'un Elmalı Mahallesi'nde Dereiçi Sokak'ta Deniz Selek yönetimindeki otomobil, yoldan çıkarak, yol kenarındaki çay ocağına girdi. Sürücü Deniz Selek, kazada yara almazken, otomobildeki yolcu Azize Nergiz Selek hafif şekilde yaralandı.
Kazanın ardından sürücünün aşırı süratli olduğunu öne süren çevrede bulunanlarla Selek arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada Deniz Selek yaralandı. Azize Nergiz Selek ile sürücü Deniz Selek olay yerine gelen ambulansla Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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