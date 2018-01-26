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Beykoz'da korkutan yangın! Ünlü et restoranı gece yarısı kül oldu

GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 07:56 | Son Güncelleme 53 dakika önce

Beykoz da ünlü bir et restoranında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevler tüm restoranı kaplarken, çıkan yangın itfaiye ekipler tarafından söndürüldü. Restoranda büyük maddi zarar oluştu.

Beykoz'da korkutan yangın! Ünlü et restoranı gece yarısı kül oldu

Görele Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde bulunan bir restoranın saat 01.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede restoranı sararken işyeri çalışanları durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Beykoz, Çavuşbaşı ve Kavacık gruplarına bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

BİR SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan restorana köpükle müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürülerek kontrol altına alındı.

BİR KISMI KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Soğutma çalışması yapılan restoranın bir kısmı yanarak kullanılamaz hale geldi. Öte yandan polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık görevlilerinin de hazır beklediği görüldü. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturması sürüyor.

DHA

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Beykoz restoran

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