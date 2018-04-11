Beykoz’da minik eller fidan dikti

Beykoz Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ‘Yeşil Okul Projesi’ kapsamında düzenlenen fidan dikme etkinliğinde minik öğrenciler 300 fidan dikti.

Alibahadır Mahallesi Riva Caddesi, TFF Meral Celal Aras Spor Lisesi’nin yanındaki arazide gerçekleşen etkinliğe Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek ile 60 okulun öğrencileri katıldı.

Fidan dikim öncesi konuşma yapan Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, “Bugün burada siz uzun ömürlü olan ağaçları dikeceksiniz. İnşallah hepinizin ömürleri bu ağaçlardan uzun olsun. Sizlerin ömürleri bu ülke için bu millet için lazımdır. Hem burada ağaçları çoğaltacağız, hem de sizin ömürlerinize dua ile katkı yapacağız. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Uzun yıllardır, ‘Yeşil Okul Projesi’ Beykoz’da çok anlamı oldu. Ve onun çerçevesi içerisinde bugün Türkiye’de bizin bu projemizin diğer vilayetlerde, diğer ilçelerde, diğer okullarda da artık yer bulmaya başladığını sevinerek söyleyebiliriz. Aşağı yukarı 10 yıldan beri Türkiye’nin öncü belediyeleri olduğumuzu söylemekten gurur duyuyorum. Bugün projelerimiz Cumhurbaşkanlığı’nda ilgi bulduğunu ve destek gördüğünü burada söylemekten hiç tevazu etmeyeceğiz” dedi.

Konuşmanın ardından öğrencilerle yürüyen Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek fidan dikti. Minik öğrenciler ise ellerinde bulunan afişlerle ağacın önemine dikkat çekti.