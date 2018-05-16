Beykoz'da sokak iftarı

İSTANBUL (AA) - Beykoz Belediyesi'nin sokak iftarında, ilçe sakinleri ilk iftarı birlikte yaptı.
Beykoz Belediyesi'nin "Sokak İftarları" programının ilki, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda gerçekleştirildi. İlçe sakinleri ve belediye personeli ilk orucu birlikte açtı.
İlk iftarda Beykozluların misafiri olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, ramazanın hayırlara vesile olmasını dileyerek, vatandaşları Büyükşehir Belediyesi'nin iftar organizasyonlarına davet etti.
Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek de ilçe genelinde komşuluğu ve sosyal dayanışmayı artırmak üzere her akşam farklı bir mahallede binlerce kişiye iftar verileceğini dile getirdi.
Çelikbilek, "Gayemiz ilçemizin her köşesinde iftar vererek, mahalle sakinleri arasında kaynaşma, dayanışma, muhabbet ve komşuluğu artırmak, bu vesileyle de ramazanın ruhu olan kardeşlik paydasında buluşmak. Tüm dünyada ve özellikle İslam aleminde kavga ve kargaşanın bitmesini umuyoruz. Ramazanın manevi atmosferinin buna vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyoruz." diye konuştu.
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