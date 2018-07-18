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Beykoz'da su baskını (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 17:49 | Son Güncelleme

Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL DHA İstanbul'da öğleden sonra etkili olan yağmur nediniyle Beykoz'da bazı evleri ve iş yerlerini su bastı.

Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL DHA İstanbul'da öğleden sonra etkili olan yağmur nediniyle Beykoz'da bazı evleri ve iş yerlerini su bastı. Küçüksu Caddesi üzerinde bulunan bir işyeri de sulara teslim oldu. Vatandaşlar kovalarla suyu tahliye etti.

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