BEYKOZ'DA SU BASKINI (2)

*Araçlar yolda mahsur kaldı.

Ali Kerem BENGİ-Ramazan EĞRİ/İSTANBUL DHA

İstanbul'da öğleden sonra etkili olan yağmur nedeniyle Beykoz'da bazı evleri ve iş yerlerini su bastı. Küçüksu Caddesi üzerinde bulunan bir işyeri de sulara teslim oldu. Vatandaşlar kovalarla suyu tahliye etti.

Cumayolu Caddesi'nde iki araç mahsur kaldı. Ekipler aracın içinde mahsur kalan bir kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Su basan evler

-İşyerinden görüntü

-İşyeri sahibi ile röportaj

