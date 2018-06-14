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Beykoz'da trafik kazası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 01:57 | Son Güncelleme

Beykoz'da trafik kazası: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Beykoz'un Kavacık Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çubuklu'dan Kavacık Okul Caddesi yönünde seyreden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 NT 5139 plakalı panelvan ile 34 BED 270 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada, motosiklette bulunan E.Y ile M.D, yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Panelvanın sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Beykoz Motosiklet panelvan

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