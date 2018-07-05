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BEYKOZ'DA VİLLAYA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 1 GÖZALTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 15:45 | Son Güncelleme

  * Operasyon anı polis kamerasında Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA Beykoz'da bir villaya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

* Operasyon anı polis kamerasında

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA
Beykoz'da bir villaya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Operasyon anı polis kameralarına yansıdı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Beykoz'da bir villada uyuşturucu madde yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, şüpheli F.E.'yi takibe aldı. 15 gün boyunca evden dışarı çıkmayan F.E.'nin yemeklerini eve sipariş ettiğini tespit eden polis operasyon kararı aldı. Narkotik polisleri villaya dün düzenlediği operasyonda şüpheli F.E.'yi gözaltına alındı. Evde arama yapan ekipler, 500 gram skunk, saksılar içinde çok sayıda hint keneviri, 2 hassas terazi ve uyuşturucuyu öğütmek için kullanılan aparatlar ele geçirdi. Narkotik polislerinin villaya yaptığı baskın polis kameraları tarafından görüntülendi. Gözaltına alınan F.E.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
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POLİS KAMERASI
-Polis ekiplerinin villaya girişi
-F.E.'nin gözaltına alınması
-Ekiplerin yaptığı aramalar
-Ele geçirilen skunklar
-Hint kenevirleri
-Genel ve detaylar

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