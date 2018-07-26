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Beykoz'daki atlar tahliye edilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 16:44 | Son Güncelleme

Büyükada'daki faytonlarda kullanılmak üzere Anadolu'nun farklı illerinden getirilen ve iki aydır Beykoz'daki bir arazide sağlıksız koşullar altında bekletilen 220 at, İstanbul İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü kararıyla il dışına çıkarılacak - İstanbul İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Yavuz Karaca: - "Kaçak gelmişlerdi. Hiçbirinin belgesi yok. Belgeleri tamamlandı. Kan testleri yapıldı, çipleri takıldı, kimliklendirildi. Bu işlemlerden sonra çıkışlarına izin verildi"

İSTANBUL (AA) - Beykoz'daki bir arazide sağlıksız koşullar altında bekletilen 220 at, İstanbul İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü kararıyla, kamyonlarla şehir dışına götürülecek.

Büyükada'daki faytonlarda kullanılmak üzere Anadolu'nun farklı illerinden getirilen ve iki aydır Beykoz'daki bir arazide sağlıksız koşullar altında bekletilen 220 at için İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tahliye kararı aldı.

Aynı zamanda karantina bölgesi ilan edilen araziye, Müdürlük tarafından tahsis edilen kamyonlar getirildi.

Atların tahliye işlemleri için Beykoz İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, zabıta ve polis ekipleri ile veteriner de hazır bulunuyor.

Arazide iki aydır sağlıksız koşullar altında bekletilen ve günden güne zayıfladıkları gözlenen atların, kamyonlara yüklenmesi için ekiplerce hazırlık yapılıyor.

Atların kamyonlara kolaylıkla binebilmesi için kumdan rampa oluşturuldu. Atlarının tahliye edilmesini istemeyen at sahiplerinin ise bekleyişi sürüyor.

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- Kişi başına 9 bin TL para cezası

İstanbul İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beykoz'daki arazide bekletilen atları tahliye edeceklerini, karantina olduğu için adaya girişlerinin de yasak olduğunu söyledi.

Atların tahliyesi için araç ayarladıklarını, at sahiplerinin istediği yerlere naklin gerçekleştirileceğini aktaran Karaca, "Atların tamamının ruam testleri yapıldı. Tamamı negatif çıktı. Atların herhangi bir sağlık sorunu yok. Kaçak gelmişlerdi. Hiçbirinin belgesi yok. Belgeleri tamamlandı. Kan testleri yapıldı, çipleri takıldı, kimliklendirildi. Bu işlemlerden sonra çıkışlarına izin verildi." dedi.

Karaca, karantinalı bölgeye kaçak hayvan getirmenin cezasının bulunduğunu ve bununla ilgili gerekli tebligatı dün bizzat ilettiklerini, atlarla ilgili kişi başına 9 bin TL para cezası kesildiğini aktardı.

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at Beykoz fayton İstanbul İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü

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