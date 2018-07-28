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Beykoz'daki atların tahliyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 11:03 | Son Güncelleme

İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğünce tahliye kararı alınmasının ardından Kocaeli'ye getirilen atlar, İstanbul'a geri gönderildi

KOCAELİ (AA) - Büyükada'daki faytonlarda kullanılmak üzere Anadolu'nun farklı illerinden getirilerek iki aydır Beykoz'da Cumhuriyet Köyü'ndeki bir arazide bekletilen atların tahliyesi için çalışmalar devam ediyor.

İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğünce tahliye kararı alınmasının ardından bir bölümü Kocaeli'ye getirilen atlar, Körfez ilçesinde İlimtepe Mahallesi'nde kamyonlardan indirilmek istendi.

Jandarma ekipleri, çevredekilerin tepkisi üzerine atların kamyonlardan indirilmesine izin vermedi ve İstanbul'a geri gönderdi.

İl sınırından çıkana kadar atları taşıyan kamyonlara refakat eden jandarma, kamyonların Kocaeli'den ayrılmasını sağladı.

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Anahtar Kelimeler:
at Büyükada'daki faytonlar

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