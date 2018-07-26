Beykoz'daki atların tahliyesi başladı

İSTANBUL (AA) - Beykoz'daki bir arazide sağlıksız şartlar altında bekletilen ve İstanbul İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce tahliye kararı alınan 220 at kamyonlara yüklenmeye başlandı.

Büyükada'daki faytonlarda kullanılmak üzere Anadolu'nun farklı illerinden getirilen, Adalar'daki karantinadan dolayı iki aydır Beykoz'da Cumhuriyet Köyü'ndeki bir arazide bekletilen atların tahliyesi için çalışmalar devam ediyor.

Atların tahliyesi için İstanbul İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce, 16 kamyon temin edildi.

Tahliye işlemleri sırasında Beykoz İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, zabıta ve polis ekipleri ile veteriner de hazır bulunuyor. Atların kamyonlara yüklenmesi, Türkiye Jokey Klubü görevlilerince yapılıyor.

Atların kamyonlara kolaylıkla binebilmesi için toprak rampa hazırlandı. Beykoz İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlilerince dijital cihazla çipleri okutulan atlar, veteriner gözetiminde birer birer kamyonlara bindiriliyor.

Atlarının tahliye edilmesini istemeyen at sahiplerinin ise bekleyişi sürüyor.

Kamyonlara yüklenen atlar, iki ay önce giriş yaptıkları Kocaeli'ne götürülecek.

