Beykoz'daki bıçaklı saldırı

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da bıçaklı saldırıya uğrayan L.H.A. tedavisinin ardından taburcu edildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, kısa bir süre önce yaralama suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden çıktığı öğrenilen M.A.S. tarafından bıçakla yaralanan L.H.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

L.H.A. tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilirken, saldırının ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ağır yaralanan L.H.A.'nın emniyette verdiği ifadesinde, simitçi M.A.S.'yi 2 yıldır tanıdığını ve olayın meydana geldiği gün otomobilini çalıştıramadığı için aracın önündeki blokları çektiği sırada zanlının yanına gelerek blokları çekmemesini, aracını başka bir yerden çıkarmasını istediğini anlattı.

İfadesinde, aracını bir süre birlikte iterek farklı bir alana götürdükten sonra M.A.S'nin arabanın kapısını açarak içeri girdiğini ve kendisine hakaret ettiğini belirten L.H.A. ardından şüphelinin otomobilin anahtarını alarak araçtan indiğini ve bir süre sonra elinde bıçakla gelerek kendisine saldırdığını kaydetti.

