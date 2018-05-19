Beykoz'daki bıçaklı saldırının zanlısı yakalandı

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da park yeri nedeniyle tartıştığı bir kişiyi bıçakla yaraladığı ve kısa bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen zanlı M.A.S yakalanarak gözaltına alındı.

Önceki hafta Beykoz'da araba park yeri yüzünden tartıştığı L.H.A'yı girdiği bir döviz bürosunda bıçakla yaralayan ve görüntüleri medyaya yansıyan olayın faili M.A.S'nin yeri, Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmayla tespit edildi.

Çavuşbaşı Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir otobüs durağında olduğu tespit edilen zanlı, burada polis tarafından yakalandı.

Gözaltına alınıp emniyete götürülen M.A.S. buradaki işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesine sevk edildi.

- Olay

Bir süre önce yaralama suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden çıktığı öğrenilen M.A.S. Beykoz'da arabasını çalıştırmaya yardım ettiği ve önceden tanıştıkları belirlenen, L.H.A.'yı bıçakla yaralamış, ardından kaçmıştı.

Ağır yaralanan L.H.A. emniyette verdiği ifadesinde, simitçi M.A.S.'yi 2 yıldır tanıdığını ve olayın meydana geldiği gün otomobilini çalıştıramadığı için aracın önündeki blokları çektiği sırada zanlının yanına gelerek blokları çekmemesini, aracını başka bir yerden çıkarmasını istediğini anlatmıştı.

M.A.S'nin otomobilin kapısını açarak içeri girdiğini ve kendisine hakaret ettiğini belirten L.H.A. ardından şüphelinin otomobilin anahtarını alarak araçtan indiğini ve bir süre sonra elinde bıçakla gelerek kendisine saldırdığını kaydetmişti.

Bir döviz bürosunda zanlının bıçaklı saldırısına uğrayan L.H.A kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

