Beykoz'daki trafik kazası

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da, bir sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirerek çay bahçesine girdiği kazada ağır yaralanan ve bacaklarından, bir kolundan ve burnundan ameliyat edilen Azize Nergis Selek'in (40) tedavisi sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Beykoz Elmalı Mahallesi'nde 21 Nisan günü yaşanan trafik kazasında ağır yaralanan Selek'in tedavisine Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediliyor.

İki bacağı, bir kolu ve burnundan ameliyat edilen Selek'in bir hafta süren yoğun bakım sürecinin ardından normal serviste tedavisi sürürken, bacaklarından yeniden bir operasyon geçireceği öğrenildi.

- Kaza

Azize Nergis Selek, eşi Gökhan Selek, 10 yaşındaki oğulları Deniz Selek ile 21 Nisan günü Elmalı Kavşağı'ndaki çay bahçesine geldi. Selek ailesinin ayaküstü işletme sahibiyle sohbet ettikleri sırada, aşırı süratli Suriye uyruklu Mahmoud Serdar'ın (25) yönetimindeki 34 TC 9452 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak ailenin bulunduğu dükkana girdi.

Kazada, Gökhan Selek, oğlu Deniz Selek, işletme sahibi ve iki çocuk hafif yaralanırken, ağır yaralanan Azize Nergis Selek ilk olarak Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Nergis Selek, burada yapılan ilk tedavisinin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayın ardından Suriye uyruklu Mahmoud Serdar'ın, sağlık kontrolünün ardından savcılık tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi.

