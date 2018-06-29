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Beykoz'daki yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 23:40 | Son Güncelleme

Tekden Film: - "Yangın, Beykoz Kundura'da bulunan ağaç ve yapılara herhangi bir zarar vermezken, 'Diriliş Ertuğrul' setinin dekorları yangında tamamen zarar görmüştür"

İSTANBUL (AA) - Tekden Film, Beykoz'da film platosu olarak kullanılan eski kundura fabrikasında çıkan yangının ağaç ve yapılara herhangi bir zarar vermediğini, "Diriliş Ertuğrul" setinin dekorlarının ise yangında tamamen zarar gördüğünü bildirdi.

Tekden Film'den yapılan yazılı açıklamada, öğle saatlerinde dizi setinin bulunduğu eski kundura fabrikasında çıkan yangının, personelin ve itfaiyenin anında müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma hadisesi yaşanmadığı aktarılarak, "Yangın, Beykoz Kundura'da bulunan ağaç ve yapılara herhangi bir zarar vermezken, 'Diriliş Ertuğrul' setinin dekorları yangında tamamen zarar görmüştür." ifadesine yer verildi.

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