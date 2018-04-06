Beylerbeyi Sarayı'nda su sarnıcı bulundu

Kars Kalesi eteklerinde 1579'da Lala Mustafa Paşa tarafından inşa edilen Beylerbeyi Sarayı'nın restorasyon çalışmalarında bir su sarnıcı bulundu.
Kaleiçi Mahallesi'ndeki Beylerbeyi Sarayı'nın turizme kazandırılması amacıyla başlatılan restorasyon ve kazı çalışmaları, Kars Müze Müdürlüğü görevlileri nezaretinde sürüyor.
Çalışmalar sırasında, sarayın Kars Kalesi tarafına bakan dış cephesine bitişik halde bir su sarnıcına rastlandı. 6 metre derinliğindeki su sarnıcının yan tarafındaki oluktan su gelecek şekilde bir kemer bulunduğu anlaşıldı.
Kars Müze Müdürlüğünde görevli Arkeolog Tuğba Şeroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yılki kazı ve restorasyon çalışmalarına sarayın batı kısmından başladıklarını söyledi.
Kars Valisi Rahmi Doğan'ın talimatlarıyla çalışmaların sürdüğünü anlatan Şeroğlu, "Sarayın batı yönünde beklediğimiz gibi duvarlar çıkmaya başladı, şu anda da kazı çalışmaları devam ediyor. Kazı çalışmalarında bir su sarnıcı ortaya çıktı. Kar ve yağmur suları burada birikiyor, oluktan geçerek arınmış şekilde depoya geçiyor. O dönemde temiz su buradan kullanılıyordu." diye konuştu.
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