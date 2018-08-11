Beylikdüzü Kavaklı Sahili açıklarında bir tekne battı

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü Kavaklı Sahili açıklarında batan teknedeki 5 kişi kurtarıldı, kayıp bir kişi ise dalgıçlar tarafından aranıyor.
Alınan bilgiye göre, Kavaklı Sahili açıklarında bir tekne henüz belirlenemeyen nedenle battı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Teknede bulunan 6 kişiden 5'i kurtarıldı.
Kaybolan diğer kişiye ulaşılması için dalgıç polisler ve sivil ekipler tarafından başlatılan çalışma sürüyor.
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