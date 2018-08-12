Beylikdüzü Kavaklı sahili açıklarındaki teknenin batması

İstanbul Beylikdüzü Kavaklı Sahili açıklarında teknenin batması sonucu hayatını kaybeden Cemal Keskin'in cenazesi, memleketi Samsun'da defnedildi.

Keskin'in (65) cenazesi önce Terme ilçesine bağlı Miliç Mahallesi'ndeki evine, daha sonra mahalle ile aynı adı taşıyan caminin önüne getirildi.

Kılınan cenaze namazı sonrası Miliç Kabristanlığı'nda toprağa verilen Keskin'in 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Törene, Keskin'in ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

- Olay

Kavaklı sahili açıklarında dün bir tekne henüz belirlenemeyen nedenle batmış, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, teknede bulunan 6 kişiden 5'i kurtarılmıştı.

Kaybolan diğer kişiye ulaşılması için dalgıç polisler ve sivil ekipler tarafından çalışma başlatılmış, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler aramalar sonucu kayıp Cemal Keskin'in cesedine ulaşmıştı.

