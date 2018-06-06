Beylikdüzü'nde Apartman Görevlileri iftarda buluştu

Dernek Başkanı Ahmet Uzun, apartman görevlisi konuklarına seslenerek, “Derneğimiz bugünlere kolay gelmedi. Sizlerin katkıları, özverileri ve samimiyeti ile bugünlere geldik. Beylikdüzü’ndeki apartman görevlilerimiz her aşamada belediyemize katkı sunmaya hazırdır. Apartmanlardaki huzur ortamının sağlanmasında da çok büyük emekleriniz var. Her biriniz çok kıymetlisiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

İSTANBUL, (DHA) - BEYLİKDÜZÜ Belediyesi’nin 2016 yılında başlattığı “Apartman Görevlileri Mesleki Gelişim ve Uzmanlık Akademisi” projesi hızla devam ederken, Ramazan ayı itibarı ile yaklaşık bin apartman görevlisi, Beylikdüzü Apartman Görevlileri Derneği ve Beylikdüzü Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen iftarda buluştu.

“GÜVENLİ BİR ORTAMDA OLMALARINI İSTİYORUZ”

Beylikdüzü’nde uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olan Apartman Görevlileri Mesleki Gelişim ve Uzmanlık Akademisi” projesi ile toplamda bin 200 apartman görevlisinin sertifika almasını amaçladıklarını ifade eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da iftar programında şunları söyledi:

“Beylikdüzü, apartman görevlisi kavramının altını kalın harfle çizmiştir. Hepimiz bir apartmanda yaşıyoruz ancak belki de 50-100 daireyi emanet ettiğimiz kardeşimizin ne derece mesleki yeterliliğe sahip olduğunu bilmiyoruz. Biz, yaklaşık bin 200 apartman görevlisi kardeşimizi ziyaret ettik. Koşullarını kontrol ettik ve eksiklerin giderilmesi hususunda site yönetimleri ile mutabık kaldık. Tüm görevlilerimizin güven içinde yaşayacakları ortamları olsun istiyoruz” ifadelerinde bulundu.

“TÜRKİYE’DE İLK VE TEK”

Başlattıkları sertifika programı ile şu anda Beylikdüzü’nde 780’ni aşan apartman görevlisinin mesleki alanda yeterliliğini gösteren sertifikası olduğuna vurgu yapan Başkan İmamoğlu, farklı teknik konulardan etkili iletişime kadar birçok alanda uzmanlaşmaya gittiklerini, donanımlı birer meslek erbabı haline geldiklerini belirtti. İmamoğlu, “Türkiye’de bu durum ilk ve tek. 20’nin üzerinde belediye bu süreci nasıl yönettiğimize dair bilgi almaya geldiler. İddiamız ulaşmadığımız, sertifika almayan apartman görevlisinin kalmaması. İçlerinde kadınların da olduğu apartman görevlilerimizin acil durum yönetimlerine dahi hakim olması mükemmel bir durum” diyerek sözlerine devam etti.