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Beylikdüzü'nde hafriyat kamyonu devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 13:09 | Son Güncelleme

BEYLİKDÜZÜ'NDE hafriyat kamyonu devrildi, yola dökülen toprak nedeniyle trafik aksadı.

Beylikdüzü'nde hafriyat kamyonu devrildi

Ersan SAN - İSTANBUL,(DHA)
BEYLİKDÜZÜ'NDE hafriyat kamyonu devrildi, yola dökülen toprak nedeniyle trafik aksadı.
Beylikdüzü Kavaklı Caddesi'ndeki kaza saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Hafriyat kamyonu sürücüsü, yol kenarına toprak boşaltmak isterken yan yatarak devrildi. Kamyon kasasındaki toprağın dökülmesiyle cadde bir süre trafiğe kapandı. Kazayı sürücü yara almadan atlattı. Dökülen toprağın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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Beylikdüzü'nde hafriyat kamyonu devrildiBeylikdüzü'nde hafriyat kamyonu devrildiBeylikdüzü'nde hafriyat kamyonu devrildi

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