HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Beylikdüzü’nde Ramazan dualarla başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 13:05 | Son Güncelleme

BEYLİKDÜZÜ’nde Ramazan dualarla karşılandı.

Beylikdüzü’nde Ramazan dualarla başladı

İSTANBUL, (DHA)-BEYLİKDÜZÜ’nde Ramazan dualarla karşılandı. İsrail’in Kudüs’teki saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için 3 günlük yasın devam ettiği Ramazan’ın ilk gününde Yaşam Vadisi’nde dualar okundu. Türkiye ve tüm dünya için birlik ve beraberlik temennilerinde bulunulan gecede duaya katılan vatandaşlara lokum ikram edildi.

Manevi duyguların en yoğun farkına varıldığı Ramazan ayının ilk günü Beylikdüzü Yaşam Vadisi sahnesinde dualarla karşılandı. Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Din Görevlisi Mustafa Demir eşliğinde, İsrail’in Kudüs’teki saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler ve geçmişte şehit verdiğimiz kahramanlar için dualar edildi. Duaya vatandaşların yanı sıra Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve meclis üyeleri de katıldı. Duaya katılanlara lokum ikram edildiği gecede hep bir ağızdan birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verildi.

RAMAZAN BOYUNCA ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK

Beylikdüzü Belediyesi’nin Yaşam Vadisi Sahnesi’nde ilk kez geçen sene gerçekleştirdiği Ramazan etkinlikleri, bu yıl da vatandaşlara dini sohbetler, çocuk ve yetişkin tiyatro oyunları, sanat ve halk müziği konserlerine kadar anlamlı bir içerik sunacak. Her akşam saat 20.30’da Trio TSM konseri ve saat 21.00’da Çocuk Tiyatrosu ile başlayacak olan etkinlikler, saat 21.30 itibariyle her gün farklı bir içerik ile devam edecek.

Etkinlikler kapsamında 29 Mayıs Salı akşamı saat 21.30’da Sunay Akın ve 3 Haziran Pazar günü ise Tuna Kiremitçi de sevenleri ile buluşacak. Yetişkin tiyatro oyunları ve eğlenceli orta oyunları gibi geleneksel öğelerle süslenecek olan Ramazan akşamları dolu dolu geçecek. Çocuklar için atölyelerin de olduğu alanda vatandaşlara ikramlar da olacak.

19 MAYIS VE KADİR GECESİ’NDE ON BİNLER BULUŞACAK

19 Mayıs’ta ise müzisyen Kalben, Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları için Yaşam Vadisi Sahnesi’nde özel bir konser verecek. 10 Haziran Pazar günü ise Kadir Gecesi nedeni ile on binlerce vatandaş Adnan Kahveci Mahallesi, Beylik Pazarı alanında 5. ‘Geleneksel Hayırlı İftar Sofrası’nda’ bir araya gelecek.

(FOTOĞRAF)

Beylikdüzü’nde Ramazan dualarla başladıBeylikdüzü’nde Ramazan dualarla başladıBeylikdüzü’nde Ramazan dualarla başladıBeylikdüzü’nde Ramazan dualarla başladı

PARTNERBu dondurmadan bir ısırık ölüme neden olabilirBu dondurmadan bir ısırık ölüme neden olabilir
Prof.Dr.Çerezci: Cep telefonları 21.yüzyılın sigarası olacakProf.Dr.Çerezci: Cep telefonları 21.yüzyılın sigarası olacak
İntihar girişimini dürbünle izledilerİntihar girişimini dürbünle izlediler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elif Şadoğlu'ndan Survivor itirafı! Elendikten sonra her şeyi açıkladı

Elif Şadoğlu'ndan Survivor itirafı! Elendikten sonra her şeyi açıkladı

'Abdullah Gül sahadan çekilmedi'

'Abdullah Gül sahadan çekilmedi'

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

Cinci hoca skandalı: Benimle ilişkiye girersen cinlerden kurtulursun!

Cinci hoca skandalı: Benimle ilişkiye girersen cinlerden kurtulursun!

İnsanlık Suçu dizisi neden bitti? Final ne zaman?

İnsanlık Suçu dizisi neden bitti? Final ne zaman?

Ankara'yı sarsan iddia: Seçilene kadar seçim!

Ankara'yı sarsan iddia: Seçilene kadar seçim!

İlginizi Çekebilir

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

Muharrem İnce'yi konuk eden Fatih Portakal'a sosyal medyadan tepki

Muharrem İnce'yi konuk eden Fatih Portakal'a sosyal medyadan tepki

'Torba teklif' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi!

'Torba teklif' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtladı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtladı

Fatih Portakal'ın canlı yayında sert sözlerle seslendiği İzmir Atatürk Lisesi Müdürü görevden alındı

Fatih Portakal'ın canlı yayında sert sözlerle seslendiği İzmir Atatürk Lisesi Müdürü görevden alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Orucu bozan durumlar: Kusmak orucu bozar mı? (Diyanet fetvası)

Orucu bozan durumlar: Kusmak orucu bozar mı? (Diyanet fetvası)

FETÖ sanığının ofisinde 'NATO Gizli' ve 'Gizli' ibareli 41 belge bulundu!

FETÖ sanığının ofisinde 'NATO Gizli' ve 'Gizli' ibareli 41 belge bulundu!

Son dakika! Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'İsrail' için flaş öneri

Son dakika! Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'İsrail' için flaş öneri

Halk TV kapandı mı? Yayın neden kesildi?

Halk TV kapandı mı? Yayın neden kesildi?

Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Kudüs için olağanüstü toplanılıyor

Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Kudüs için olağanüstü toplanılıyor

Hulusi Akar, Abdullah Gül ile Erdoğan'ın temasa geçmesini istemiş

Hulusi Akar, Abdullah Gül ile Erdoğan'ın temasa geçmesini istemiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.